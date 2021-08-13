В Коми попасть в Чернамский заказник можно по электронному пропуску

Айда на тихую охоту! Фото: Екатерина САВЕНКО

Каждый год в заказник «Белый», именуемый в народе Чернам, стремятся сотни жителей Сыктывкара и близлежащих территорий. Место-то грибное! Теперь, с понедельника, 16 августа 2021 года, пропуск можно будет получить только в электронном виде, сообщила пресс-служба ведомства.

Приказ подписал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов. В ягодно-грибной период в Центре по ООПТ наблюдается огромный наплыв желающих получить пропуск, порой доходит до 100-250 пропусков в день.

- Создаются живые очереди, что в условиях пандемии коронавируса крайне опасно как для сотрудников центра, так и для самих посетителей, - говорится в сообщении ведомства.

Поэтому минприроды Коми упростило процедуру получения пропусков на территорию заказника «Белый» для посетителей. Оставить заявку на получение электронного пропуска можно ЗДЕСЬ.

Для сведения

Раньше пропуск выдавался на конкретное транспортное средство с неограниченным количеством пассажиров, сейчас один электронный пропуск выдаётся на одного на одного человека. Электронное разрешение можно получить с 16 августа 2021 года.

Также отмечается, что выданные ранее бумажные пропуски будут действительны ещё некоторое время.

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