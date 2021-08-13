Сыктывкарца посадили за то, что он пьяным устроил ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сыктывдинский районный суд признал 40-летнего жителя Сыктывкара виновным в том, что он пьяным совершил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 11 сентября прошлого года. Пьяный мужчина, лишенный прав, ехал на своей «Приоре» по трассе Чебоксары – Сыктывкар. На 779-м километре дороги он устроил ДТП. Медосвидетельствование показало, что концентрация этилового спирта в крови сыктывкарца в несколько раз превышала допустимые значения.

Однако свою вину тот не признал и заявил, что перед аварией не пил. В прокуратуре добавили, что мужчина состоит на учете врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление психоактивных веществ». Водителя приговорили к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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