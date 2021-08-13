В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на пяти улицах

В Сыктывкаре перекроют участки дорог по нескольким улицам Фото: "КП" Архив

До 20 августа в столице Коми перекроют участки дорог по нескольким улицам

В связи с ремонтом дороги на половину проезжей части будет ограничено движение транспорта на следующих участках: по улице Пушкина от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Первомайской, по Октябрьскому проспекту (район дома № 5 и № 16).

Помимо этого, с 16 по 18 августа, в связи с работой Жилкомсервиса будет также ограничено движение транспорта по улице Оплеснина в районе дома № 58/1 и по улице Орджоникидзе в районе дома № 14. Перекроют на треть проезжей части в районе дома № 49/1 по Октябрьскому проспекту.

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