В Коми с подрядчика требуют неустойку за «просроченный» бордюр

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Прокуратура Княжпогостского района добивается взыскания в бюджет неустойки за несвоевременную установку бордюра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Администрация Емвы еще в декабре прошлого года заключила контракт на обустройство тротуара на улице Чапаева. Подрядчик должен был выполнить работы с 1 по 30 июня 2021 года. Однако работники проложили вдоль тротуара бордюрный бетонный камень, не соответствующий нормативным требованиям. Администрация не контролировала ход работ, и подрядчик не заменил бордюр. В связи с этим было заключено допсоглашение об увеличении сроков выполнения работ для устранения недочетов.

Из-за этого с подрядчика не удалось взыскать неустойку, превышающую 20 тысяч рублей. Прокуратура внесла главе Емвы представление. В итоге сроки выполнения работ привели в соответствие со сроками, ранее указанными в контракте. Подрядчику направили требование о взыскании неустойки. Кроме того, на чиновника, незаконно продлившего сроки выполнения работ, завели административное дело.

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