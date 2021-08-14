В Коми пьяный водитель без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 13 августа, в Сосногорском районе ВАЗ-21102 съехал в кювет, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:00 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Пьяный 46-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-21102 на участке Малая Пера - Ираёль в направлении Ухты. На 455-м километре он не справился с управлением и улетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также ушибами шейного и поясничного отделов позвоночника. 33-летний пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ссадины головы и лица, ушибы. Госпитализация ему не потребовалась. Виновник ДТП никогда не получал водительских прав.

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