Республику Коми поддержали в создании особой экономической зоны «Север»

Фото: пресс-служба главы Коми

Республика Коми заручилась поддержкой Минэкономразвития России в создании особой экономической зоны «Север». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Коми посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Он и глава республики Владимиром Уйба побывали на производственных площадках компании «Лузалес». Предприятие является якорным инвестором будущей ОЭЗ. Планируется, что она разместится на площади около 800 гектаров в Сыктывдинском районе. «Лузалес» собирается открыть завод по производству фанеры, МДФ, пеллет. В этот проект собираются вложить около 33 миллиардов рублей.

– Мы поддерживаем инициативу региона, министерство готово оперативно рассмотреть заявку на создание ОЭЗ, – отметил Решетников.

По его словам, при необходимости Минэкономразвития окажет Коми методологическую, консультационную и информационную поддержку. Сейчас Министерство экономического развития и промышленности Коми формирует заявку и готовит проект планировки. Исходя из этого определят стоимость всех объектов необходимой инфраструктуры. После этого заявку подадут на рассмотрение в Минэкономразвития России. Формат ОЭЗ реализуется в Коми впервые. Этот проект нацелен на внедрение современных направлений экономики и позволит вдохнуть новую жизнь в муниципалитеты, повысив их привлекательность как для местных жителей, так и для привлекаемых в регион новых кадров.

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