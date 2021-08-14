На Кубани подтопило санаторий, в котором находятся 443 ребенка из Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Анапе подтопило санаторий «Черноморская зорька», в котором находятся 443 ребенка из Коми. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время в санатории находятся 443 ребенка. Все они прибыли из Республики Коми. В учреждении подтоплен подвал жилого корпуса.

– Сейчас задача - откачать воду, – говорится в сообщении.

Детям, находящимся в корпусах, доставляют питании. В оперативном штабе заверили, что ситуация не критична, и нужды в проведении эвакуации нет.

– Ситуация находится на контроле администрации Анапы и прокуратуры города-курорта, – говорится в сообщении.

В настоящее время в Краснодарском крае бушует непогода. Там льет дождь и дует сильный ветер. В связи со стихией в 19 населенных пунктах Кубани подтоплено 1406 частных домовладений, а также участок краевой автомобильной дороги. В регионе эвакуировали 1531 человека, 847 из них находятся в пунктах временного размещения.

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