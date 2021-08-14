За сутки в Сыктывкаре еще 106 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 14 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 137 человек, а за все время – 49 496. За последние сутки коронавирус подтвердился 271 человека, а за весь период пандемии – 59 061.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 106 случаев, говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 52 человека, а в Ижемском районе – 22. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением остается 7321 человек. За последние сутки с учета сняла 85 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние за сутки скончались 12 пациентов, а за весь период пандемии – 1325.

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