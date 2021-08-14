В Усть-Куломском районе на дороге опрокинулась «Нива»

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 13 августа, в Усть-Куломском районе опрокинулся автомобиль Chevrolet Niva. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.30. 55-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet Niva по автодороге Тимшер - Северная. На четвертом километре он не справился с управлением, и машина опрокинулась прямо на дороге.

В результате ДТП водитель получил колотую рану плеча. Госпитализация водителю не потребовалась. Стаж вождения мужчины – 37 лет. В ГИБДД также добавили, что недостатков содержания улично-дорожной сети на этом участке не было.

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