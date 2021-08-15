Под Сыктывкаром опрокинулся Chevrolet: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 14 августа, в Сыктывдинском районе Chevrolet врезался в BMW и опрокинулся, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент прошел в 7.40. Chevrolet ехал по трассе Сыктывкар – Ухта. Водитель решил перестроиться из крайней левой в крайнюю правую полосу. При этом иномарка врезалась в BMW. «Немец» двигался попутно по правой полосе. После этого Chevrolet съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель Chevrolet 1954 года рождения и его пассажир 1970 года рождения. Оба получили травмы различной степени тяжести.

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