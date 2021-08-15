В Коми опрокинулся Renault: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 14 августа, в Печоре опрокинулся Renault, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 9:20. Renault ехал по автодороге Печора – Конецбор. Водитель не справился с управлением, и иномарка съехала с дороги в кювет. После этого автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали трое пассажиров. Мужчина 1981 года рождения, а также женщины 1977 и 1984 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

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