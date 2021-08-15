В Коми чиновников заставили ликвидировать незаконную свалку

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Усть-Вымский районный суд обязал администрацию Жешарта ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В Жешарте незаконно разместили бытовые отходы. Установить их собственника не установлен. Администрация несет ответственность за поддержание экологически безопасной обстановки. В суде считают, что само по себе образование такой свалки свидетельствует о недостаточности принимаемых мер. Кроме того, бесконтрольное размещение отходов создает опасность для населения. В итоге суд обязал администрацию в течение полугода ликвидировать свалку. Власти Жешарта должны будут транспортировать отходы к объектам обезвреживания, обработки, захоронения или утилизации. Решение в законную силу не вступило.

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