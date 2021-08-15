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Происшествия15 августа 2021 17:46

В Коми ВАЗ врезал в бордюр и опрокинулся: пострадал водитель

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 14 августа, в Ухте ВАЗ врезался в бордюр и опрокинулся, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 15.38. ВАЗ ехал по улице Мира. Водитель 2000 года рождения «Жигулей» не справился с рулевым управлением и врезался в бордюрный камень, расположенный справа. После этого автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель. В ГИБДД отметили, что молодой человек получил травмы различной степени тяжести.

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