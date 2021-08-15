В Коми назвали лучших сотрудников спортивных школ

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

В Коми подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе

Конкурс проводится для того, чтобы развивать и популяризировать детско-юношеский спорт, продвигать эффективные методы управления подготовкой атлетов, а также поощрять специалистов и директоров региональных и муниципальных спортшкол.

Так, в номинации «Заместитель директора» победила Ирина Костромина из сыктывкарской «Северной Олимпии». Второе место заняла Ольга Фоменко из спортивной школы Усинска.

В категории «Старший инструктор-методист, инструктор-методист, методист» первое и второе место заняли воркутинцы Анна Минкова и Евгений Белов из спортшколы «Смена». Третьим стала еще одна воркутинка – Ольга Щербань из школы «Олимпиец».

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