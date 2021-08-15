Тренер из Сыктывкара помогла сборной России попасть на баскетбольное первенство мира

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Сборная России по баскетболу стала второй в своей группе и смогла пробиться на главный старт сезона.

Соревнования завершились в Португалии. В тренерский штаб сборной входит сыктывкарка Ольга Доронина, ассистент главного тренера «НИКИ». В первом матче Еврочелленджера россиянки уступили сборной Словении. Затем со счетом 66:43 девушки разгромили команду Португалии. Матч с Бельгией завершился с 55:47, с Польшей – 65:58. После этой победы путевку на первенство мира. Однако и в последней игре тура уверенно справились с Чехией – 89:72. Как передает БНК, сразу после Еврочелленджера Ольга Доронина присоединится к «НИКЕ», которая уже проводит первые тренировочные сборы.

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