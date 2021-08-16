Девушка украла у жительницы Коми более 230 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительницу Пензенской области подозревают в мошенничестве в отношении жительницы Коми 1956 года рождения на сумму более 230 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Жительница Усть-Вымского района разместила в сети объявление о том, что оказывает услуги по уходу за пожилыми людьми. Женщине позвонил неизвестный и представился военным и рассказал, что его престарелая мать нуждается в уходе. Он рассказал, что уезжает на учения и должен убедиться в благонадежности помощницы. Мужчина попросил перевести 10 тысяч рублей, на которые, якобы, купит продукты для матери. Деньги он обещал вернуть.

Пенсионерка отправилась к банкомату, и под его диктовку стала делать переводы крупными суммами. Все это время незнакомец говорил с женщиной по телефону. Он говорил, что будет за пределами Коми, и поэтому все платежи нужно завершить сейчас, а он, якобы, все компенсирует.

– По словам потерпевшей, он как будто «гипнотизировал» ее, поэтому она не вполне понимала, какие деньги и куда направляет, – отметили в МВД.

Когда сумма переводов превысила 230 тысяч рублей, пенсионерка не смогла дозвониться до «военного». Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемой оказалась ранее не судимая безработная, 1994 года рождения, живущая в Пензенской области. В совершении преступления она призналась. Для переговоров с потерпевшей она привлекла своего знакомого. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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