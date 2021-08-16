Сыктывкарский врач рассказал о неприятных последствиях после прививки от COVID-19

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Владимир Семяшкин, занимающий должность исполняющего обязанности главного врача Эжвинской горбольницы, поделился своим мнением о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. Медик сообщил о том, что после прививки у человека может появиться гиперемия, отек, болевой синдром и повыситься температура. Однако, уверен врач, прививка все же необходима.

- В целом это не сравнится с той опасностью, которая вас поджидает, если вовсе отказаться от её введения, - цитирует его слова «АиФ-Коми».

Также медик сказал, что такие же последствия встречаются и у других вакцин.

- Такая же симптоматика сопровождает и другие вакцины от различных инфекций, - заключил Семяшкин.

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