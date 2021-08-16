В Коми 10-летний водитель мопеда сбил 7-летнего мальчика

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Усть-Куломском районе семилетний ребенок оказался в больнице после ДТП. На него наехал 10-летний мальчик на мопеде. О подробностях аварии рассказали в ГИБДД республики.

Известно, что ДТП произошло в селе Носим на Советской улице. За рулем мопеда Alpha юный мотоциклист наехал на семилетнего мальчика на велосипеде. В результате столкновения пострадавший ребенок получил серьезные травмы.

Так, прибывшие медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и тупую травму живота.

По данному факту начато разбирательство.

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