Жители Усинска в мгновение ока лишились более миллиона рублей

Следователями возбуждены уголовные дела Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Каждый раз как в первый раз! Жители Коми продолжают верить лгунам, которые уже традиционной схеме представляются банкирами и правоохранителями.

48-летний житель Усинску сообщил полиции, что ему позвонил неизвестный, представился аж сотрудником одного из ведомств по вопросам экономической безопасности. Злоумышленник сообщил усинцу, что на него оформляют кредит. Далее по стандартной схеме: обоюдное желание «поймать» оформителя кредита, взять онлайн-заём в банке и перевести все начисления на 2 защищенных счета. В итоге мужчина под диктовку совершил 39 операций по переводу средств, обогатив неизвестных на 600 000 рублей.

Полицейским удалось установить, что деньги ушли на счет в Приморский край, и «Киви-кошелек».

В те же сутки лишился своих сбережений и 32-летнему сыктывкарцу. Ему позвонил мужчина, который от имени сотрудника безопасности банка пояснил, что сейчас они проверяют своих «нечистоплотных сотрудников». Для этого, якобы, нужно перевести деньги на указанные счета, по которым выйдут на злоумышленников. Удивительно, но мужчина поверил! Далее он под диктовку других «специалистов» перечислил через банкомат аферистам более полмиллиона рублей, после они перестали отвечать на его звонки.

62-летнюю сыктывкарку обмануть не удалось. Лжебанкиры хотели оформить на нее кредит в 400 000 рублей, которые она также должна была перевести на их счета. Женщина поняла, что её пытаются обмануть, не стала сообщать пришедшие ей в СМС коды и положила трубку.

Следователями возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств и покушения на мошенничество, проводятся следственно-оперативные действия.

МВД по Республике Коми из раза в раз призывает жителей республики не выполнять никаких действий по инструкции телефонных собеседников.

- Если вам сообщают о, якобы, незаконных действиях в отношении ваших сбережений, нужно сразу класть трубку и звонить на официальную горячую линию банка, - сообщают в ведомстве.

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