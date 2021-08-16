В лесу Коми потерялась супружеская пара

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В Коми в минувшую пятницу потерялась супружеская пара. Их поиски велись в на 20 км дороги Ухта-Троицко-Печорск.

Как уточняет издание «Комиинформ», информация об исчезновении женщины поступила спасателям 13 августа от ее мужа. Он сообщил, что его 72-летняя жена потерялась в лес, когда они собирали в массиве грибы. В какой-то момент пенсионерка пропала из виду и перестала окликаться на зов мужа.

Мужчина решил попросить помощи у спасателей, позвонил им, но так перенервничал, что не смог назвать свой номер телефона и место, где они собирали грибы. Оказалось, что пара находится в районе Седью.

На место происшествия прибыли сотрудники спасотряда, которые сразу же стали прочесывать лес. Через несколько часов они нашли женщину, которая сидела и тихо ждала помощи. Спасатели вывели пенсионерку к тому месту, где была припаркована машина мужа, однако ни его, ни автомобиля не оказалось: пенсионер пропал.

Оказалось, что он уехал на поиски жены, но сам потерялся. К счастью, его нашли живым и здоровым.

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