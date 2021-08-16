В Сыктывкаре опрокинулся Chevrolet с пьяным водителем без прав

Фото: прокуратура Коми

В воскресенье, 15 августа, опрокинулся Chevrolet Aveo, в результате чего пострадал пассажир. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 3.42. Пьяный молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем Chevrolet Aveo по улице Оплеснина. Напротив дома №24 водитель не справился с управлением. Иномарка наехала на бордюрный камень и опрокинулся.

В ДТП пострадал пассажир 2002 года рождения. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. В ГИБДД уточнили, что прав у водителя не было.

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