В Коми пьяный водитель устроил ДТП: пострадал пассажир

Фото: Сергей ГАПОН

В воскресенье, 15 августа, в Сосногорске ВАЗ-21070 съехал в кювет, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 4.15 утра. Пьяный водитель 2000 года рождения ехал за рулем «семерки» по улице Зои Космодемьянской. Напротив дома №48 молодой человек не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир. Молодой человек 2001 года рождения получил ушиб века и ссадину. Госпитализация ему не потребовалась.

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