В Сыктывкаре из пожара спасли мужчину, который едва не сгорел в огне

Из-за непотушенной сигареты чуть не погиб сыктывкарец Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре чуть не погиб мужчина в ночном пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

Уточняется, что огонь вспыхнул в первом часу ночи на улице Морозова: загорелась одна из квартир. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что 40 жильцов уже самостоятельно эвакуировались, однако в огненной ловушке оставался еще один человек.

- Звеном ГДЗС из задымленного помещения был спасен мужчина 1959 года рождения. В 01:10 горение в квартире было ликвидировано, - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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