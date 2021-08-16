В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопаности

Фото: pexels.com

В Коми прогнозируется высокая пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на региональный метеоцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие четыре дня в нескольких районах Коми будет сохранятся высокий риск возникновения пожаров в лесах. Так, с 17 по 21 августа в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Княжпогостком, Удроском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Корткеросском, Троицко-Печорском районах, а также в Сыктывкаре установится пятый - высокий - класс пожароопасности.

Жителей южных районов просят соблюдать меры осторожности и не пренебрегать правилами безопасности во время нахождения в лесных массивах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летнюю погоду в Коми могут испортить сюрпризы природы (подробности)