Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2021 12:20

В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопаности

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми прогнозируется высокая пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на региональный метеоцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие четыре дня в нескольких районах Коми будет сохранятся высокий риск возникновения пожаров в лесах. Так, с 17 по 21 августа в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Княжпогостком, Удроском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Корткеросском, Троицко-Печорском районах, а также в Сыктывкаре установится пятый - высокий - класс пожароопасности.

Жителей южных районов просят соблюдать меры осторожности и не пренебрегать правилами безопасности во время нахождения в лесных массивах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летнюю погоду в Коми могут испортить сюрпризы природы (подробности)