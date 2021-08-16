В Коми искали двух женщин и троих детей, пока те были дома

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В воскресенье, 15 августа, в Вуктыле объявили в розыск двух женщин и троих детей. В итоге выяснилось, что они находились дома.

В восемь вечера в службу спасения поступил звонок от обеспокоенного родственника. Тот рассказал, что в лесу в районе городской лыжни потерялась семья. На место отправились спасатели. Они приступили к поискам, и через час от полиции Вуктыла поступило сообщение, что женщины и дети все это время находились в квартире. Там их обнаружил участковый.

Полиция Вуктыла проводит проверку по факту случившегося. Правоохранители выяснят, что стало поводом для ложного сообщения и траты бюджетных средств. Как передает «Комиинформ», по предварительным данным, причиной стало недопонимание между родственниками.

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