В Коми пропал 72-летний Александр Чернявский

Фото: «Лиза Алерт»
В Коми пропал 72-летний житель Печоры Александр Чернявский. Ориентировку на мужчину опубликовали волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
Сообщается, что пенсионер ушел из дома еще 11 августа, с тех пор о нем нет никаких вестей. Добровольцы просят всех неравнодушных жителей города и республики помочь с поисками мужчины.
В день исчезновения на пенсионере было: черная куртка, черные туфли, черные брюки.
Приметы Александра Чернявского:
Рост 173 см, волосы седые, нормального телосложения.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.
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