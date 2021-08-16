В Коми непривитых студентов будут заселять в общежитие наравне с вакцинированными

Студентов колледжей и техникумов Коми не будут разделять на привитых и непривитых Фото: Архив "КП"

В Коми при заселении в общежитие не будут требовать сертификат о вакцинации или медотвод. Об этом сообщили в Минобразования республики изданию «Комиинформ».

В ведомстве отметили, что разделения между привитыми и не прошедшими вакцинацию студентами колледжей и техникумов не будет. Обучающиеся наравне будут заселяться в общежития, а также сдавать экзамены в одном помещении.

- Наличие или отсутствие сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесенной болезни при заселении в общежитие по состоянию на 13 августа 2021 года не предусмотрено, - заявили в пресс-службе министерства.

Однако в ведомстве не уточнили, будут ли действовать эти правила и для студентов высших учебных заведений. Ранее федеральное профильное ведомство разрешило заселять всех студентов в общежития, несмотря на отсутствие сертификата о вакцинации от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми учебный год начнется в традиционном формате

Такое решение приняло Министерство просвещения России (подробности)