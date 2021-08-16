Житель Коми угрожал зарезать свою бывшую девушку

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Удорском районе 47-летнего местного жителя признали виновным в том, что он угрожал убийством своей бывшей возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел поздно вечером 3 мая. Пьяный мужчина подкараулил в подъезде бывшую возлюбленную. Житель Коми попытался выяснить с ней отношения. Девушка не захотела с ним разговаривать и впустить в дом отказалась.

Фигурант разозлился и достал нож. Злоумышленник приставил его к телу девушки и стал требовать, чтобы там разрешила ему войти в квартиру. Затем обвиняемый заметил и покинул подъезд, а девушка обратилась в полицию.

Житель Коми признал свою вину. Суд приговорил его к году ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Угрожавший убийством житель Коми получил шесть лет тюрьмы