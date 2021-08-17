"Жаркие игры" развернулись на дворовых площадках Сыктывкара

Фото: Центр спортивных мероприятий Сыктывкара.

14 августа в День физкультурника в Сыктывкаре прошли соревнования по дворовому спорту «Жаркие игры»

Спортивные состязания развернулись сразу на шести игровых городских площадках. На стадионе в местечке Давпон спортсмены смогли попробовать свои силы на петлях Aero Sling, поиграли в регби, приняли участие по мини-футболу и волейболу.

В Кировском парке желающие выполнили нормативы ГТО, ориентировались на местности, сыграли в шахматы и настольный теннис. На баскетбольной площадке парка молодёжная сборная присоединилась к игре по стритболу.

В споршколе «Северной Олимпии» состоялись игры по мини-хоккею с мячом, а мастер-класс по дзюдо провели в зале единоборств спортшколы «Фаворит».

Помимо этого, в воскресенье завершился Эжвинский турнир по мини-футболу среди дворовых команд на спорплощадке школы №22.

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