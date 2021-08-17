Житель Коми попал на сайт-клон, покупая двигатель на «Тойоту»

МВД по Коми напоминает гражданам быть внимательными при заказе товаров через интернет.

Мошенники создают сайты-двойники и раскручивают жителей Коми на деньги. Распознать такие платформы достаточно тяжел потому, что злоумышленники полностью копируют интерфейс известного онлайн-магазина, отличия лишь в адресной строке. Происходит обычный процесс покупки – покупатель выбирает на сайте товар или услугу, вводит данные своей карты для оплаты, деньги списываются, но товар клиент не получает, деньги просто уходят мошенникам в карман.

Так, 24-летний житель Усинска собирался приобрести двигатель на «Тойоту» для местного предприятия, но попал на сайта-клон. Далее – по обычной схеме: выбрал товар, связался с продавцом через «WhatsApp», оплатил полную стоимость товара 180 400 рублей. Обещанный двигатель мужчина не получил.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

МВД по Коми напоминает жителям республики быть внимательными при заказе товаров через интернет. Убедитесь, Проверьте адресную строку сайта, чтобы убедиться, что вы находитесь не на сайте-двойнике. Почитайте отзывы предыдущих покупателей, никогда не торопитесь с оплатой заказа – не переходите по незнакомым ссылкам.

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