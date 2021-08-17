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Общество17 августа 2021 8:40

Сыктывкарец пришёл в супермаркет и выпил алкоголь за счёт заведения

Не в первый и не в последний раз
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии по Коми 90 раз выезжали по сигналу «тревога».

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии по Коми 90 раз выезжали по сигналу «тревога».

Фото: Нина ЮШКОВА

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии по Коми 90 раз выезжали на объекты по сигналу «тревога». Были пресечены 6 попыток кражи, также 29 граждан задержали за совершение административных правонарушений.

Один сыктывкарец переплюнул всех правонарушителей: росгвардейцы два дня подряд выезжали за ним по тревожной кнопке в торговый гипермаркет. Мужчина, не стесняясь камер, выпил алкоголь, а пустую тару поставил обратно на полку. 41-летнего мужчину доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Но на следующий день мужчина вернулся в супермаркет опохмелиться, опять, за счёт заведения. Мужчина снова был задержан росгвардейцами, и встретился с участковым полиции.

По данным фактам проводится проверка.

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