В Коми развернули дополнительный коечный фонд

В Коми увеличили коечный фонд для лечения коронавирусных больных Фото: Архив "КП"

В Коми увеличили число ковид-коек. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба. По его словам, резервный фонд увеличился до 2 904 коек, из них 2 367 уже заняты.

Руководитель региона объяснил причины, почему властям пришлось развернуть дополнительные места для больных с коронавирусом.

- У нас не хватает 20-процентного разрыва между койками, пущенными в оборот, и занятыми. Поэтому мы добавили 10 коек в кардиодиспансере, - сказал он.

Напомним, в Коми сохраняется напряженная обстановка из-за распространения COVID-19. Однако последние цифры говорят о том, что республика достигла пика заболеваемости и вышла на плато.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сыктывкарском интернате для престарелых и инвалидов обнаружена вспышка коронавируса (подробности)