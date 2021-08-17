В сыктывкарском интернате для престарелых и инвалидов обнаружена вспышка коронавируса

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В Сыктывкаре в интернате для престарелых и инвалидов возникла вспышка COVID-19. Сообщается, что 25 постояльцев социального учреждения подхватили коронавирус. По данному факту уже начато служебное расследование.

Отмечается, что состояние 19 человек значительно ухудшилось и им понадобилась медицинская помощь, они помещены в стационар. Никаких контактов с ними нет, заявили в регионально Минтруде.

Пока остается неизвестным, откуда в интернате появилась вспышка ковида и кто является источником заражения. Расследование должно установить причины и обстоятельства произошедшего, а пока в республиканском Тентюковском доме-интернате введен карантин.

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