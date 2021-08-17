В Сыктывкаре собака помогла найти пропавшего 81-летнего пенсионера

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В Сыктывкаре полицейская собака помогла найти пропавшего 81-летего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась сыктывкарка и рассказала о пропаже мужа. Около шести утра женщина заметила, что дома нет ее супруга, 81-летнего пенсионера. Мужчина страдал потерей памяти, поэтому его внезапный уход встревожил близких.

Полицейские выяснили, что пожилого мужчину, похожего на пропавшего, видели в районе лесополосы за торговым центром «Макси». К поискам привлекли сотрудников МЧС и кинолога. Служебная собака полиции взяла след и показала направление, в котором шел пропавший. В итоге пенсионера разыскали к полудню. Найти его помогла служебная собака полиции по кличке Фрайденрайх Оста. В ходе прочесывания леса капитан полиции Павел Старосветский заметил, что немецкая овчарка остановилась и обозначила, что рядом находится живой человек. Полицейские пошли за собакой, где и обнаружили пенсионера. Мужчина был дезориентирован и ничего не мог объяснить. Сыктывкарца доставили домой.

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