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Здоровье17 августа 2021 9:03

В Коми снизились темпы вакцинации от коронавируса

Источник:kp.ru
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Темпы вакцинации несколько снизились, заявил глава Коми

Темпы вакцинации несколько снизились, заявил глава Коми

Фото: Архив "КП"

В Коми снизились темпы вакцинации от COVID-19. Об этом в своем видеообращении к жителям республики сообщил глава региона Владимир Уйба. По его словам, сейчас в Коми 227 795 человек прошли первый этап вакцинации, полностью завершили процедуру 189 265.

- Темпы несколько снизились. Я призываю вас активнее записывать на прививку и вакцинироваться, - обратился он к населению.

Уйба добавил, что в Коми сейчас достаточное количество доз препарата - 55 тысяч.

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