Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 10:40

Жителя Коми лишили лицензии на хранение и ношение ружья

Он мог создать угрозу для безопасности граждан
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина состоит на диспансерном учете у нарколога, не имел ремиссии более 3-х лет.

Мужчина состоит на диспансерном учете у нарколога, не имел ремиссии более 3-х лет.

Фото: Нина ЮШКОВА

Судом аннулировано разрешение на хранение и ношение оружия.

Житель Княжпогостского района законно владел огнестрельным ружьём, при этом появились противопоказания к владению оружием. Мужчина состоит на диспансерном учете у нарколога, не имел ремиссии более 3-х лет.

Княжпогостский районный суд удовлетворил требования истца, поскольку обнаруженные у ответчика противопоказания к владению оружием создают угрозу для безопасности граждан, нарушается Федеральный закон «Об оружии».

Решение суда не вступило законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю в Коми изъяли 14 охотничьих ружей (подробности)