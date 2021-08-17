Жителя Коми лишили лицензии на хранение и ношение ружья

Мужчина состоит на диспансерном учете у нарколога, не имел ремиссии более 3-х лет. Фото: Нина ЮШКОВА

Судом аннулировано разрешение на хранение и ношение оружия.

Житель Княжпогостского района законно владел огнестрельным ружьём, при этом появились противопоказания к владению оружием. Мужчина состоит на диспансерном учете у нарколога, не имел ремиссии более 3-х лет.

Княжпогостский районный суд удовлетворил требования истца, поскольку обнаруженные у ответчика противопоказания к владению оружием создают угрозу для безопасности граждан, нарушается Федеральный закон «Об оружии».

Решение суда не вступило законную силу.

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