В Заполярье женщина хотела продать квартиру и лишилась денег

Женщина сама предоставила мошенникам все персональные данные. Фото: Нина ЮШКОВА

53-летняя воркутинка поддалась мошенникам и лишилась накопленных средств с банковской карты.

Женщина хотела продать квартиру в Воркуте на «Авито.ру», покупатель быстро нашёлся. Злоумышленник попросил информацию о реквизитах и персональных данных банковской карты, чтобы, якобы, перевести ей деньги. Женщина растерялась и всё предоставила, моментально лишившись 80 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Выяснилось, что обманщик звонил по телефонному номеру, зарегистрированному в Башкортостае.

МВД по Коми в очередной раз призывает всех жителей региона внимательностью относиться к продажам через соцсети и популярные сайты, не сообщать посторонним данные своих счетов и карт, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты своих карт.

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