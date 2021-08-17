В Коми восьмилетний мальчик на мопеде врезался в дом

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 16 августа, в Инте восьмилетний ребенок на мопеде врезался в дом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:20. Восьмилетний ребенок ехал на мопеде «Орион» со стороны дома №25 в сторону дома №25а по улице Мира. В какой-то момент мальчик не справился с рулевым управлением и врезался в дом.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил гематому скулы, ушиб поясницы, закрытая черепно-мозговая травма - под вопросом. Кроме того, девятилетний пассажир получил ссадину лба, сотрясение мозга – под вопросом. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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