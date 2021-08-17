В Сыктывкаре на ремонт 10 дорог потратят более 290 млн рублей

Работы начнутся в 2022 году Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре планируется ремонт десяти дорог и улиц. На эти цели городские власти готовы потратить 291 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, где размещен аукцион.

Более трети от заявленной суммы заложено на ремонт участка от Лесозавода до улицы Маркова через Кочпон, Чит и Давпон. Из бюджета на эти цели заложен 81 млн рублей.

Также власти указали, что намерены отремонтировать подъезд к аэропорту. Стоимость работ оценивается в 80,95 млн рублей. Тройку самых затратных дорог замыкает дорожное полотно на улице Куратова - 69,09 млн рублей.

В списке подлежащих ремонту также числятся такие улицы как:

- Пушкинский проезд;

- улица Судостроительная в Краснозатонском;

- обход центральной части Краснозатонского (улица Трудовая);

- улица Маегова;

- улица Олега Кошевого;

- Нагорный проезд, улица Охотничья;

- улица Магистральная.

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