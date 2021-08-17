В Коми неделю назад пропал 30-летний житель Ухты

К поискам пропавшего шесть дней назад ухтинца подключились спасатели Фото: Архив "КП"

В Коми начались поиски бесследно пропавшего жителя Ухты. Сообщается, что 30-летнего мужчину в последний раз видели 11 августа на железнодорожных путях Ухта-Ярега.

Изначально поисками ухтинца занималась полиция, однако прочесывание местности, обход домиков и опрос местных жителей ничего не дали. Тогда сотрудники правоохранительных органов попросили о помощи спасателей.

- Ухтинский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС 16 августа выезжал на поиски человека. С просьбой о помощи в отряд обратились полицейские, - сообщает «Комиинформ».

По предварительным данным, исчезновение мужчины не носит криминального характера.

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