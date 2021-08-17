В Коми мужчина до смерти забыл свою жену

Житель Ухты подозревается в смерти супруги Фото: архив "КП"

В Коми 60-летний житель Ухты зверски избил и убил свою 59-летнюю жену. О трагедии рассказали в пресс-службе СК по Коми.

Уточняется, что убийство произошло в квартире дома по улице Геологов. Супруги сильно разругались и в какой-то момент пьяный мужчина будто озверел и накинулся на свою жену с кулаками. Ухтинец преимущественно наносил удары по голове несчастной, отчего она скончалась до прибытия помощи.

- Мужчина нанес 59-летней жене не менее 10 ударов кулаками по различным частям тела. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

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