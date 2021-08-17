В Коми прокуратура добивается открытия общественной бани в селе

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Прокуратура Княжпогостского района добивается открытия общественной бани в селе Тракт. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказали в ведомстве, баня закрылась в июне прошлого года. Администрация села целый год не принимала мер по передаче муниципального имущества в аренду для организации работы бани. Никаких конкурсных процедур власти не проводили. В прокуратуре отметили, что в Тракте нет горячей воды, поэтому отсутствие общественной бани нарушает права жителей.

Прокуратура направила иск в суд. Надзорное ведомство требует от администрации создать условия для бытового обслуживания населения в части предоставления услуг бани и душевых. Суд полностью удовлетворил эти требования.

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