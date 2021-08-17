Сыктывкарца будут судить за то, что он выстрелил в посетителя кафе

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре 33-летнего местного жителя обвиняют в том, что он выстрелил в посетителя кафе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 6 марта. На танцполе в кафе между отдыхающими произошла потасовка. У одного из участников было при себе бесствольное огнестрельное оружие с патронами травматического действия. Он дважды выстрелил в голову незнакомого ему мужчины. В результате у пострадавшего оказались выбиты четыре нижних зуба и повреждена ушная раковина. Это привело к деформации уха. Сыктывкарец рассказал, что выстрелил в голову незнакомого мужчины из-за его агрессивного поведения.

Ранее горожанин уже сидел совершение преступлений против личности. Злоумышленника заключили под стражу. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина пришел на работу к знакомому и выстрелили в него