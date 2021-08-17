В Сыктывкаре из-за коронавируса возникла нехватка донорской крови

Из-за отвода по вакцинации от ковида на станции крови в Сыктывкаре сложилась непростая ситуация Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре станция переливания крови срочно ищет доноров крови. Об этом сообщили медучреждении. Уточняется, что нехватка донорской крови случилась из-за эпидемиологической ситуации в республике.

- Массовая прививочная кампания наложилась на традиционно сложный летний период, и доноров стало не хватать, - объяснили в пресс-службе станции.

Особенно врачи нуждаются в первой положительной, второй отрицательной и четвертой отрицательной группах крови.

Уточняется, что и сейчас горожане готовы сдать кровь, однако после вакцинации им можно будет стать донорами лишь через 2-4 недели, а биоматериал нужен сейчас.

- Наши запасы не закончились, не надо паниковать по этому поводу, но и восполнять их в должном объёме мы не успеваем, - уверили в медучреждении.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону 286-013 или в официальной группе.

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