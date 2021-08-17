В Коми мужчину судили за то, что он пытался дать взятку в 250 рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Прилузском районе 63-летнего жителя Башкортостана признали виновным в покушении на мелкое взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. На федеральной трассе «Вятка» в Прилузском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль КамАЗ. Грузовик ехал с нарушением ПДД. При составлении протокола водитель грузовика стал предлагать сотруднику полиции 250 рублей за то, чтобы избежать привлечения к ответственности.

Суд признал жителя Башкортостана виновным в покушении на мелкое взяточничество. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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