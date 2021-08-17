В ТЦ Сыктывкара поймали 13 человек без масок

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На выходных, 14 и 15 августа, в торговых центрах Сыктывкара выявлено 13 человек, которые не соблюдали меры профилактики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в субботу проверили ТЦ «Июнь», «Народный» и «Мега». В первых двух соблюдались ограничения, а в магазине «Мама готовила» в ТЦ «Мега» не было разметки социальной дистанции и плакат о том, что посетители без масок не обслуживаются. На сыктывкарцев составили семь протоколов.

В воскресенье проверили ТЦ «Рублик» и Центр развлечений «Рублион» и два объекта общепита. В итоге выявили шесть нарушителей масочного режима. На них также составили протоколы. Информацию передадут в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих решений. Согласно законодательству, им грозят от тысячи рублей.

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