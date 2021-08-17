В Сыктывкаре судили двух наркоторговцев из Сибири

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Сыктывкарский городской суд признал двоих жителей Красноярского края виновными в покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В сентябре прошлого 30-летний сибиряк и его 31-летний приятель прибыли в Сыктывкар. Они решили торговать наркотиками и психотропными веществами. С другими соучастниками они общались в мессенджерах. Для того, чтобы удобнее передвигаться по городу, наркодилеры арендовали автомобиль. Когда злоумышленники вытаскивали из тайника очередную партию наркотиков, мужчин задержали.

30-летний фигурант – бывший военный. Его приговорили к условному сроку за превышение полномочий с применением насилия и мелкое взяточничество. На момент задержания он был на испытательном сроке. Свою вину оба признали. Кроме того, они активно способствовали раскрытию преступления.

Бывшего военного посадили на 10 лет и оштрафовали на 80 тысяч рублей, а его соучастника на девять лет и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Отбывать наказание оба будут в исправительных колониях строгого режима.

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