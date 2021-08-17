Завтра два столичных автобуса изменят свой маршрут

Автобусы будут курсировать в объезд. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

18 августа в Сыктывкаре на сутки поменяют маршрут автобусы номер 17 и 24, в связи с земельными работами по улице Интернациональная в районе дома № 119 на период с 00:00 часов до 24:00 часов. Движение транспорта будет ограничено на всю ширину проезжей части.

По указанной причине в обозначенный период времени автобусы будут курсировать в объезд по следующим схемам:

Маршрут №17 – в прямом и обратном направлениях: ул.Орджоникидзе - ул.Ленина - ул.Бабушкина - ул.Интернациональная - далее по маршруту.

Маршрут №24 – в направлении центральной гостиницы: ул.Орджоникидзе - ул.Ленина - ул.Бабушкина - ул.Интернациональная - далее по маршруту.

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