В Сыктывкаре мотоциклист ездил пьяный и без прав

Фото: прокуратура Коми

В период с 9 по 15 августа сотрудниками ДПТ проводилась акция «Мотоциклист, велосипедист». Сотрудники ведомства проверяли водительские удостоверения у мотоциклистов, а также останавливали байкеров в состоянии опьянения, следили, чтобы велосепедисты переходили дорогу спешившись.

Было выявлено 28 нарушений ПДД. Одного мотоциклиста задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имел водительского удостоверения.

Автоинспекторы напоминают, что мотоциклисты должны иметь водительское удостоверение категории «А», а скутеристы и мопедисты – категории «М». За отсутствие указанных категорий, водителям грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей за управления транспортным средством, не имея права на его управление.

Госавтоинспекция напоминает:

- Велосипедистам разрешено ехать по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. Взрослым - на проезжей части в черте города, строго придерживаясь правого края дороги и информируя других участников движения о своих манёврах (с помощью рук). В темное время суток передвигаться можно только имея на велосипеде светоотражатели или же ехать с фонарём. Также не забываем про велошлемы, защиты для рук и ног.

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