Житель Коми украл у сотрудницы администрации 10,5 тысячи рублей

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В Сосногорском районе местного жителя 1995 года рождения подозревают в том, что он украл у сотрудницы администрации 10,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась сотрудница администрации одного из поселений. Женщина рассказала, что ненадолго оставила свой служебный кабинет открытым. Когда работница администрации вернулась, она заметила, что из ее сумки пропал кошелек, где было 2 500 рублей и банковская карта, с которой потом сняли 8 тысяч рублей.

Правоохранители нашили подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 1995 года рождения. Молодой человек рассказал, что украл кошелек из кабинета, а деньги с карты снял в банкомате и потратил на продукты и кроссовки. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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